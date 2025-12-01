Présidentielle au Honduras: égalité technique entre deux candidats

Keystone-SDA

Les deux candidats de droite à la présidence du Honduras, l'homme d'affaires Nasry Asfura soutenu par Donald Trump, et le présentateur télé Salvador Nasralla, sont quasiment à égalité, selon des résultats préliminaires portant sur plus de la moitié des procès-verbaux.

(Keystone-ATS) M. Asfura devance son rival de seulement 515 voix, ce qui représente une «égalité technique», a déclaré sur X la présidente du Conseil national électoral (CNE), Ana Paola Hall, après dépouillement de 57% des procès-verbaux du scrutin à un tour de dimanche. Ce dernier marque un virage à droite au Honduras, l’un des pays les plus pauvres et violents d’Amérique latine.