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Présidentielle au Pérou: Keiko Fujimori ne peut plus être rattrapée

Keystone-SDA

La candidate de droite à la présidentielle au Pérou Keiko Fujimori apparaît mardi comme la gagnante du scrutin. Elle a creusé une avance sur le candidat de gauche Roberto Sanchez qui ne peut plus être comblée lors du dépouillement.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Avec 99,86% des procès-verbaux dépouillés, Keiko Fujimori recueillait 50,12% des voix contre 49,88% pour M. Sanchez, d’après les données publiées par l’office national des processus électoraux (ONPE).

La fille de l’ancien président Alberto Fujimori devance son rival de plus de 43’000 voix, sur plus de 19 millions de suffrages comptabilisés. Il reste 131 procès-verbaux à dépouiller, représentant environ 39’300 votes, un nombre insuffisant pour permettre à M. Sanchez de combler son retard.

M. Sanchez a déclaré qu’il ne reconnaîtrait pas un éventuel gouvernement de Keiko Fujimori et a assuré qu’il y avait eu une «grave atteinte au processus électoral», en particulier lors du vote à l’étranger. Des irrégularités administratives et dans la conservation du matériel électoral auraient, selon lui, affecté le vote à l’étranger, qui représente environ 300’000 suffrages et a largement bénéficié à sa rivale.

Vote «calme et ordonné»

Selon lui, en excluant les votes émis hors du pays, il aurait une avance d’environ 25’000 voix sur Keiko Fujimori.

Le parti de la candidate de droite, Fuerza Popular, a indiqué qu’il attendrait le dépouillement complet avant de se proclamer vainqueur.

Une mission de l’Union européenne a estimé que le second tour s’était déroulé de manière «calme et ordonnée», dans le contexte d’une campagne fortement polarisée.

Le second tour du 7 juin a donné lieu à l’un des scrutins les plus serrés de l’histoire récente de l’Amérique latine. Les deux candidats se succédant en tête du comptage avant que Keiko Fujimori ne prenne progressivement l’avantage.

Le scrutin était particulièrement attendu dans un pays marqué par une forte instabilité politique. Depuis 2016, huit présidents se sont succédé à la tête du Pérou, sur fond de crises institutionnelles à répétition.

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