Première à la Cinémathèque: voter pour le film de la Saint-Valentin

Keystone-SDA

La Cinémathèque suisse à Lausanne innove: pour la première fois, les cinéphiles pourront désigner le film qu'ils souhaitent voir le soir de la Saint-Valentin, le samedi 14 février au Capitole. Ils ont le choix entre trois célèbres comédies romantiques.

1 minute

(Keystone-ATS) «Dirty Dancing» d’Emile Ardolino (1987) avec Patrick Swayze et Jennifer Grey, «Nuits blanches à Seattle» de Nora Ephron (1993) avec Meg Ryan et Tom Hanks et «Coup de foudre à Notting Hill» de Roger Michell (1999) avec Julia Roberts et Hugh Grant se disputeront les faveurs du public. Les votes sont possibles du 14 au 21 janvier sur le site de la Cinémathèque (www.cinematheque.ch/vote ).

www.cinematheque.ch/vote