Première avancée entre Chypriotes en plus de huit ans

Keystone-SDA

Les Chypriotes grecs et turcs ont convenu à Genève d'une série de mesures de confiance entre eux. "Il y a eu une avancée significative" pour la première fois depuis au moins huit ans, a affirmé mardi à la presse le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

1 minute

(Keystone-ATS) Le président de la République de Chypre, reconnue par la communauté internationale, Nikos Christodoulides et celui de la République turque de Chypre-Nord (RTCN), reconnue par Ankara, Ersin Tatar ont décidé plusieurs étapes concrètes. Des points de passage additionnels seront ouverts et une collaboration sur l’énergie solaire dans la zone tampon et sur la jeunesse sera menée. Des cimetières seront restaurés.

Au terme de deux jours de discussions informelles, auxquelles ont participé aussi les puissances garantes de l’île, M. Guterres a annoncé qu’il allait nommer un émissaire pour poursuivre le dialogue dans les prochains mois. Une nouvelle réunion sur ce format aura lieu fin juillet. « Je suis très satisfait », a affirmé de son côté aux journalistes M. Tatar.