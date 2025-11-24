Première neige à Aoste, un demi-mètre au Grand-St-Bernard

Keystone-SDA

Au col du Grand-St-Bernard, où plus de soixante centimètres de neige sont tombés depuis hier soir, l’hiver s’est installé avec force sur la frontière italo-suisse. Plus bas dans la vallée côté Italie, Aoste s’est réveillée sous sa première neige de la saison.

1 minute

(Keystone-ATS) Les précipitations ont blanchi une bonne partie de la région alpine au-dessus de 400 à 500 mètres, annonçant la montée progressive de la limite pluie-neige et une vigilance météo toujours active.

En raison des chutes en cours, une alerte météo jaune reste active dans les vallées du Grand-Paradis et sur la crête frontalière avec la France et la Suisse. Le service météorologique régional prévoit une remontée de la limite pluie-neige à 1000–1200 mètres dans la journée, avant quelques faibles flocons portés par le vent sur les crêtes mardi, tandis que le reste de la région devrait retrouver un ciel plus lumineux.