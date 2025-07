Première pierre pour le centre de police de Niederwangen (BE)

Keystone-SDA

Les autorités du canton de Berne ont posé vendredi la première pierre marquant une étape importante dans la construction du nouveau centre de police à Niederwangen. La mise en service du site est prévue pour 2028, pour un coût inchangé de 373 millions de francs.

(Keystone-ATS) La prévision a été confirmée, malgré les « défis liés à la construction et la brève interruption du chantier ». « Les travaux d’excavation ont pu être achevés avec succès », a fait savoir l’Etat de Berne. Les travaux de gros œuvre et d’aménagement, qui vont débuter, devraient pour leur part durer trois ans.

Le nouveau centre de police regroupera neuf sites décentralisés, précise le communiqué. Il pourra accueillir différents services de la Police cantonale, la centrale d’engagement cantonale, des locaux de détention de jour et des salles d’interrogatoire ainsi que des locaux pour l’organe de conduite cantonal.

1400 personnes

Les synergies augmenteront la capacité de réaction des forces de police et feront baisser de deux tiers les coûts liés aux bâtiments. Le nouveau centre contribuera « à un travail de police efficace et moderne ». Il sera connecté à la gare de Niederwangen par une passerelle pour la mobilité douce et un chemin piéton public.

Sur les quelque 1400 personnes qui travailleront dans le centre de police, près de la moitié arriveront avec les transports publics. La majorité des personnes qui utilisent leur véhicule y parviendra directement depuis l’accès autoroutier. Ces déplacements n’impacteront donc pas les quartiers alentour.

La cérémonie s’est tenue en présence du président du Conseil-exécutif Christoph Neuhaus, directeur des travaux publics, et de son collègue Philippe Müller, directeur de la sécurité. Dans le détail, un système complet de planification numérique appelé BIM to Field (pour building information modeling) sera utilisé.

Précision au millimètre

Toutes les informations requises pour la construction seront saisies numériquement et transposées directement sur le chantier grâce à un logiciel spécial et à des appareils mobiles. Selon le communiqué, le système permet un positionnement des éléments au millimètre près et réduit les risques de défauts.

La mise en œuvre numérique est cinq fois plus efficace que les mesures manuelles réalisées par un binôme de spécialistes. Elle permet de mieux coordonner les processus de construction et de les documenter exhaustivement. Pas moins de 5400 tonnes de fer et 44’000 mètres cubes de béton seront transformés.

La construction sera réalisée par le prestataire immobilier HRS Real Estate SA, en qualité d’entrepreneur total.