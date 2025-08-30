Premier bilan positif à la Fête fédéral de lutte suisse

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le président du comité d'organisation de la Fête fédérale de lutte suisse se dit "très satisfait" de la première journée du concours à Mollis (GL). Tout se passe "très bien", a dit Jakob Kamm, malgré l'accident mortel vendredi d'un homme de 33 ans en marge de la fête.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’homme a été happé par un train vendredi soir à proximité du camping officiel de la Fête fédéral de lutte. Les autorités doivent encore clarifier les circonstances de l’accident. Elles ont assuré à Keystone-ATS avoir écarté la piste du suicide.

Le président du comité d’organisation Jakob Kamm s’est dit «profondément touché» samedi matin devant les médias et a exprimé ses condoléances aux proches. La sécurité a été renforcée autour des voies de chemin de fer par précaution.

M. Kamm s’est sinon dit très satisfait de la première journée des festivités. De nombreux visiteurs ont privilégié les transports publics, limitant les problèmes de trafic. La météo s’est également montrée plus clémente que prévu.

Côté lutte, Werner Schlegel a pris les devants samedi soir après 4 des 8 passes. Il devance Fritz Ramseier. Deux des favoris, Fabian Staudenmann et Samuel Giger sont sûrement déjà éliminés.

