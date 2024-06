Premier concert de Nemo à Zurich après son triomphe à l’Eurovision

(Keystone-ATS) Le chanteur biennois Nemo s’est produit tard vendredi soir au Pride Festival de Zurich. C’était son premier concert depuis sa victoire au concours de l’Eurovision de la chanson.

Nemo n’a chanté que “The Code”, la chanson avec laquelle il a remporté le 12 mai à Malmö la 68e édition de l’Eurovision, apportant à la Suisse une troisième victoire dans l’histoire du concours musical. Il doit présenter cette chanson dans de nombreux festivals cet été.

A Zurich, des milliers de fans ont accueilli Nemo avec des acclamations frénétiques, selon un journaliste de l’agence de presse Keystone-ATS. Les No Name Divas, Börni, Dawson et Lainy Bridget se sont également produits sur la scène zurichoise.

D’autres concerts sont prévus samedi. Un grand défilé est également au programme du festival l’après-midi dans le centre-ville de Zurich. Selon les organisateurs, plus de 100 groupes se sont inscrits, un record, et plusieurs dizaines de milliers de participants sont attendus.