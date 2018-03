Premier podium pour Hoffmann

Malheureuse quatrième de la descente dame d'Altenmarkt, Corinne Rey-Bellet décroche tout de même le troisième rang final de la discipline. «J'en ai des frissons, a déclaré la Valaisanne. Je ne m'attendais pas du tout à cette troisième place au classement général. Cela me fait vraiment chaud au cœur.» Sylviane Berthod a, pour sa part, manqué sa course. Elle termine au 17e rang. «J'ai l'impression d'avoir terminé cette saison de descente en roue libre, a-t-elle avoué. Peut-être serai-je capable d'assumer un rôle de favorite l'an prochain.» La grande gagnante de la journée est autrichienne. Première devant l'Américaine Caroline Lalive et la Française Mélanie Suchet, Michaela Dorfmeister est désormais assurée de s'adjuger le classement général de la Coupe du monde. swissinfo avec les agences

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Premier podium pour Hoffmann 06. mars 2002 - 22:16 Le Grison Ambrosi Hoffmann a décroché le premier podium de sa carrière lors des finales de la Coupe du monde. Corinne Rey-Belley termine, quant à elle, 4e à Altenmarkt. Eberharter, Ambrosi Hoffmann a permis à la Suisse de fêter son second podium de l'hiver en descente. Quatre jours seulement après le troisième rang de Franco Cavegn. Meilleur Suisse lors des JO à Salt Lake City avec sa huitième place, Hoffmann avait déjà brillé en décembre à Val d'Isère, où il avait terminé quatrième. «C'est vraiment super, s'est-t-il exclamé. C'était le bon moment pour réussir un tel résultat. Cela va m'apporter une grande motivation pour la saison prochaine. Je suis heureux.» Les autres Suisses présents à Flachau n'ont pas brillé. Franco Cavegn a dû se contenter d'une onzième place, Didier Cuche a pris le treizième rang et que Bruno Kernen a fini quinzième. A noter que l'Autrichien Stephan Eberharter, qui totalise 810 points sur 1000 possibles en descente, s'est une nouvelle fois imposé. Il a ainsi remporté son dixième succès de la saison toutes disciplines confondues. Rey-Bellet 4e à Altenmarkt Malheureuse quatrième de la descente dame d'Altenmarkt, Corinne Rey-Bellet décroche tout de même le troisième rang final de la discipline. «J'en ai des frissons, a déclaré la Valaisanne. Je ne m'attendais pas du tout à cette troisième place au classement général. Cela me fait vraiment chaud au cœur.» Sylviane Berthod a, pour sa part, manqué sa course. Elle termine au 17e rang. «J'ai l'impression d'avoir terminé cette saison de descente en roue libre, a-t-elle avoué. Peut-être serai-je capable d'assumer un rôle de favorite l'an prochain.» La grande gagnante de la journée est autrichienne. Première devant l'Américaine Caroline Lalive et la Française Mélanie Suchet, Michaela Dorfmeister est désormais assurée de s'adjuger le classement général de la Coupe du monde. swissinfo avec les agences