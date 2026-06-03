Premiers diplômes délivrés à la faculté de l’éducation à Fribourg

Keystone-SDA

Le projet de regroupement institutionnel en vue de la création de la Faculté des sciences de l’éducation et de la formation à l’Université de Fribourg (Unifr) est considéré comme un succès, estiment les autorités. L'entité délivrait mercredi ses premiers diplômes.

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(Keystone-ATS) La Faculté des sciences de l’éducation et de la formation a accueilli sa première volée d’étudiants en septembre 2025, a rappelé mercredi la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC). L’événement est venu concrétiser la volonté de réunir l’ensemble de la formation à l’enseignement sous un même toit.

Malgré le «haut degré de technicité», le projet de regroupement institutionnel a été mené «avec succès», précise le communiqué. Il a impliqué un «processus participatif exigeant», qui aura duré quatre ans, mais 18 mois seulement pour la mise en oeuvre des décisions prises quant à la structure de la nouvelle entité.

Premiers diplômes

De plus, les étudiants ont pu démarrer dans la nouvelle faculté avec une année académique d’avance, soit en août dernier pour 2025/2026 déjà, ajoutent les services de la conseillère d’Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens. Si certains défis demeurent et seront traités durant la phase en cours dite «hypercare», elle délivre mercredi ses premiers diplômes.

L’étape «témoigne» du chemin parcouru, relève le communiqué. Le constat posé par la DFAC figure dans son rapport final publié en «étroite collaboration» avec les parties prenantes au projet. Le document présente les principales étapes d’une «ambitieuse entreprise» ainsi que les différents enjeux soulevés.

La nouvelle faculté est le fruit de l’intégration de la Haute Ecole pédagogique Fribourg (HEP|PH FR) au sein de l’Université de Fribourg. Jusqu’en 2025, la formation des enseignants fribourgeois était répartie entre la HEP|PH FR pour le degré primaire et l’Unifr pour les degrés I et II ainsi que l’enseignement spécialisé.

Au goût du jour

Fragmentée, l’organisation ne correspondait plus aux «exigences actuelles» du système éducatif et «limitait la visibilité de la formation à l’enseignement». Le regroupement, avec la création d’une sixième faculté à l’Unifr, constitue un «modèle original avec un profil distinct et attractif» dans le paysage universitaire suisse.

Selon la DFAC, le modèle retenu présente de nombreux avantages: favoriser les synergies et les coopérations dans l’ensemble du domaine, renforcer les liens entre les enseignements ordinaire et spécialisé ou encore renforcer la formation continue des enseignants et enseignantes du canton de Fribourg.

La faculté comporte trois départements: formation à l’enseignement, subdivisé par degré en trois centres, pédagogie spécialisée et sciences de l’éducation. Pour la formation continue du corps enseignant, un secteur consacré au domaine de l’éducation a été créé au sein du service de formation continue déjà existant à l’Unifr.