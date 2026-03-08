Prilly: ballottage général à l’issue du 1er tour

Keystone-SDA

L'élection communale à la Municipalité de Prilly a débouché dimanche sur un ballottage général. Les candidats de l'Entente Prilly (EP), le sortant Luigi Sartorelli (Centre) et la nouvelle venue Lumia Claramunt (PLR), sont en tête avec respectivement 45% et 38,5% des voix. La nouvelle candidate socialiste Ariane Zwahlen suit en 3e position avec 37,5% des suffrages.

(Keystone-ATS) Ce trio de tête est suivi par les deux sortants écologistes Rebecca Joly, présidente des Vert-e-s vaudois et députée au Grand Conseil, et Maurizio Mattia, tous deux avec environ 36% des suffrages. Le PLR Tony Capuano et l’UDC Fabien Deillon, tous deux nouveaux candidats sur la liste de l’Entente Prilly, arrivent juste derrière.

Pour rappel, le syndic Alain Gilliéron et le municipal socialiste Ihsan Kurt ne se représentaient pas.