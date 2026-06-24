Prilly: Ihsan Kurt perd son recours devant le TF

Keystone-SDA

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Le Tribunal fédéral (TF) a débouté le municipal de Prilly Ihsan Kurt. Le socialiste, qui remettait en cause sa suspension par le Conseil d'Etat vaudois, a perdu son recours.

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(Keystone-ATS) Publié mercredi, l’arrêt du TF ne change rien pour la commune de Prilly, Ihsan Kurt ne s’étant pas représenté pour la prochaine législature qui démarre le 1er juillet. L’élu avait été suspendu jusqu’au 30 juin par le Conseil d’Etat, sur requête de la Municipalité prilliérane.

Le début de sa suspension remonte à juin 2025. Elle faisait suite à plusieurs mois de tensions entre l’élu et ses collègues de la Municipalité, marqués notamment par une altercation violente avec le syndic Alain Gillièron. Ihsan Kurt a contesté cette suspension devant le Tribunal cantonal, puis le TF, mais sans succès.

Dans son arrêt, le TF rejette les différents arguments du recourant. Il écrit notamment qu’il apparaît «de manière suffisamment claire que seul le comportement du recourant est en cause et que la requête de suspension n’est nullement motivée par des raisons politiques.» Il estime aussi que le principe de la proportionnalité est respecté «sous tous ses aspects.»

Ihsan Kurt a été élu en 2021 à la Municipalité de Prilly. D’abord chargé des finances, il avait rompu la collégialité en appelant, fin 2024, à refuser le budget 2025. Il avait ensuite renoncé aux finances. Avant sa suspension, il était notamment en charge de la jeunesse et des affaires sociales. (Arrêt 1C_644/2025 du 1er juin 2026).