Prime de solidarité pour les rentiers dans le besoin à l’étude

2 minutes

(Keystone-ATS) A Genève, le Conseil d’Etat devra se pencher sur l’attribution d’une prime de solidarité exceptionnelle de 1000 francs pour les personnes bénéficiant de prestations complémentaires. La majorité du Grand Conseil a renvoyé vendredi une pétition en ce sens au gouvernement.

Munie de 4119 signatures, cette pétition lancée par l’AVIVO a été envoyée au Conseil d’Etat par 42 voix contre 35 et 11 abstentions. Le gouvernement a maintenant six mois pour indiquer la suite qu’il va lui donner. Concrètement, rien n’oblige le Conseil d’Etat à accéder à la demande des pétitionnaires.

A ce stade, il n’y est d’ailleurs pas favorable. La conseillère d’Etat Delphine Bachmann a souligné que les prestations complémentaires étaient déjà les plus larges de toute la Suisse. Une telle prime de solidarité ne toucherait qu’une petite partie de la population et créerait ainsi un déséquilibre, a-t-elle souligné.

La pétition demande que cette prime soit accordée aux quelque 28’000 bénéficiaires de prestations complémentaires, dont 15’700 personnes relevant de l’AVS et le reste de l’AI. Déposée en juin 2023, elle est finalement traitée à l’ordre du jour au lendemain de l’annonce de l’excédent exceptionnel des comptes 2023 de l’Etat.

Opposé à cette prime de solidarité, le PLR a, comme le Conseil d’Etat, rappelé qu’avec 590 millions de francs pour les bénéficiaires de prestations complémentaires par année, et plus 180 millions pour les subsides d’assurance-maladie, Genève est déjà le canton le plus généreux. L’UDC a déploré le manque de priorisation et a appelé à ne pas jouer les “dames patronnesses”.

“Il faut faire ce geste envers les personnes âgées”, a souligné le socialiste Jean-Pierre Tombola. Les Verts estiment aussi que bénéficiaires des prestations complémentaires ont droit “à une partie du gâteau alors que l’Etat croule sous les milliards”. Pour le parti Libertés et Justice sociale (LJS), le problème est réel, mais le moyen pour y remédier n’est pas le bon.