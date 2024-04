Prison à vie requise contre une mère qui a tué deux de ses filles

(Keystone-ATS) Une femme de 41 ans qui a tué deux de ses filles, âgées de 7 et 8 ans, en janvier 2021 à Gerlafingen (SO) risque la prison à perpétuité. Telle est la sanction requise par la procureure, mardi, lors du procès tenu à Soleure.

L’accusée de nationalité suisse a tué ses victimes dans leurs lits, d’un coup de couteau de cuisine dans le coeur. Le double infanticide, commis le 16 janvier 2021, est survenu quelques mois après la séparation des parents des deux filles. Le père des enfants voulait divorcer. Après avoir commis son crime, la mère de famille a informé sa fille aînée de 12 ans, avant d’appeler la police.

Devant le Tribunal d’arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt (SO), la procureure a réclamé la prison à perpétuité contre la prévenue, pour assassinats. La défense a demandé que la peine n’excède pas 13 ans et ce, pour meurtres. Selon une expertise, l’accusée souffre d’un syndrome borderline et d’un trouble de la personnalité histrionique, à traiter en prison de manière ambulatoire.