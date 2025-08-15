Prix biennois de la culture 2025 à M.S. Bastian et Isabelle L.
La Ville de Bienne a décerné le Prix de la culture 2025 à M.S. Bastian et Isabelle L. En choisissant ce couple d'artistes suisses mondialement connu pour son art qui conjugue bande dessinée, pop culture et mangas japonais, la ville a voulu récompenser une oeuvre unique, fruit de plusieurs décennies de travail.
(Keystone-ATS) Marcel Sollberger (M.S. Bastian) et Isabelle Laubscher (Isabelle L.) travaillent en duo depuis 2004 avec une attitude égalitaire et une idée conceptuelle claires quant à la solidarité de leur créativité et à leur position artistique, souligne vendredi la Ville de Bienne.
Leur signature artistique est unique: inspiré de l’art de la BD des années 80, le couple mêle des éléments du pop art à la peinture, à la sculpture et à des installations, poursuit la ville bilingue pour expliquer son choix. Elle salue aussi l’attachement des lauréats à la scène culturelle locale.
«En s’appropriant des citations issues de l’histoire de l’art, de la culture et de la consommation, leurs oeuvres oscillent entre bande dessinée et arts plastiques, entre culture populaire et culture élitiste, tout en conservant une pertinence sociale, un langage visuel clair et en s’affranchissant des limites de la conception traditionnelle de l’art», relève le Conseil municipal biennois.
Le couple a notamment exposé ses oeuvres dans des institutions telles que la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, le Centre d’art Egon Schiele à Český Krumlov en République tchèque, le NRW-Forum à Düsseldorf (D) ou le Nouveau Musée Bienne. Leur art s’affiche aussi dans l’espace public, par exemple sur le funiculaire du Gurten à Berne.