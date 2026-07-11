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Prix de Lausanne: 4 danseurs présélectionnés après le Stage d’été

Keystone-SDA

Les portes du Prix de Lausanne 2027 se sont ouvertes pour quatre jeunes danseurs au terme du 7e stage d'été de cette compétition internationale. Le jury les a choisis parmi 57 jeunes talents issus de 22 pays, indiquent les organisateurs samedi dans un communiqué.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le Stage d’été s’est déroulé dans les studios du Ballet Béjart Lausanne ainsi qu’au Théâtre de Beaulieu, sur la scène emblématique du concours. Afin d’offrir au public la possibilité d’assister aux coulisses d’une présélection et de découvrir en direct les résultats, le Prix de Lausanne a organisé une journée portes ouvertes qui a rassemblé quelque 500 personnes samedi.

Conçu comme une semaine pédagogique, le stage a pour objectif de repérer de jeunes talents prometteurs et de leur ouvrir les portes du Prix de Lausanne, qui se tiendra du 31 janvier au 7 février, précisent les organisateurs. Les participants bénéficient de cours et de coaching intensifs avec des professeurs de renommée internationale, de moments d’échange avec ces derniers, ainsi que de séances d’information et de sensibilisation autour de la santé mentale et physique.

Les quatre danseurs présélectionnés ont entre 14 et 17 ans et demi. Ils proviennent d’Italie, du Royaume-Uni, de Roumanie et du Japon. Deux mentions honorifiques spéciales, en danse classique à un Espagnol de 17 ans, et en danse contemporaine à une Polonaise du même âge ont en outre été décernées par le jury.

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