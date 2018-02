Ce contenu a été publié le 1 février 2018 16:53 01. février 2018 - 16:53

La 46e édition du Prix de LausanneLien externe – Concours international pour jeunes danseurs a démarré lundi. Pendant une semaine, 74 candidates et candidats de 16 pays vont donner leur meilleur jusqu’aux finales.

Pas de participants suisses cette année, mais deux candidats basés en Suisse, un Japonais et un Belge, tous deux de l’Ecole de ballet du Théâtre de Bâle. La compétition est toujours marquée par une forte présence asiatique, avec cette année 19 Sud-Coréens, 10 Chinois et 9 Japonais.

En Asie, les voies pour devenir danseur de ballet professionnel ne sont pas nombreuses. Les jeunes danseurs de la région viennent donc volontiers à Lausanne, où la compétition peut leur offrir une chance d’étudier à l’étranger, dans une prestigieuse école ou avec une compagnie de ballet européenne.

«Le Prix est une question de potentiel. Le potentiel, ce n’est pas seulement où vous allez finir ou ce que vous allez faire, mais c’est aussi ce que vous faites avec tout ce pour quoi vous avez été préparé», explique Shelley Power, directrice artistique du Prix de Lausanne.

«A ce stade, les élèves ne devraient pas se demander ce qui est possible, parce que tout est possible. Ils devraient se sentir assurés qu’ils ont la capacité de le réaliser maintenant. Mon espoir, c’est qu’ils réalisent l’immense chance qu’ils ont d’enrichir leurs vies en faisant cette expérience d’une semaine. En tirer le meilleur et rester concentrés sur l’instant».

La danseuse japonaise Yuriko Kajiya, qui fait partie du Houston Ballet et qui avait gagné une bourse au Prix de Lausanne en 2000, est membre du jury cette année. Son conseil aux jeunes: «n’oubliez pas de garder cette attitude de toujours apprendre».

Le Prix de Lausanne Le concours est connu comme une porte d’entrée pour les jeunes danseurs qui veulent devenir professionnels. Il se tient à Lausanne depuis 1973. La 46e édition a lieu du 28 janvier au 4 février. Les finalistes seront annoncés le 3. Cette année, elles et ils sont 74, de 16 pays, âgés de 14 ans et demi à 19 ans, à participer après avoir passé les sélections sur vidéo. Les lauréats reçoivent une bourse d’études pour rejoindre une prestigieuse école de ballet ou accomplir un apprentissage dans une compagnie. Fin de l'infobox

Neuer Inhalt Horizontal Line