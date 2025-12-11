Prix neuchâtelois Salut l’étranger: l’AMAR parmi les deux lauréats

Keystone-SDA

Le Lieu autogéré multiculturel d’accueil et de rencontre (AMAR) à Neuchâtel et la Maison de santé à La Chaux-de-Fonds sont les lauréats de la 31e édition du Prix interculturel neuchâtelois "Salut l'étranger". Ils sont récompensés "pour leur engagement remarquable et leur travail bénévole au quotidien en faveur des personnes vulnérables".

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Prix a été remis jeudi par Florence Nater, conseillère d’État en charge de la cohésion sociale. En leur décernant cette distinction, «le Conseil d’État reconnaît et honore leur engagement bénévole et leur travail quotidien en faveur de la dignité humaine et de la cohésion sociale», peut-on lire dans le communiqué. Chaque lauréat reçoit un montant de 3500 francs destiné à soutenir ses activités.

Créé en 2016, l’AMAR est un lieu ouvert favorisant les échanges entre personnes nouvellement arrivées dans le canton, et la population locale. Entièrement porté par le bénévolat, le projet propose des cours de langue, un magasin gratuit, une bibliothèque et une cuisine ouverte, ainsi que des permanences sociales et administratives.

Née en 2015 d’une collaboration entre les services publics et Médecins du Monde Suisse, la Maison de santé facilite l’accès aux soins pour les personnes sans papiers et en situation précaire. Son équipe composée de médecins, d’infirmiers et de bénévoles effectue un travail de prévention, offre des consultations médico-sociales et un accompagnement personnalisé fondé sur l’écoute, le respect et la dignité.

Entre 2023 et 2025, la Maison de santé a également assuré le suivi médical des personnes réfugiées venues d’Ukraine résidentes au Centre cantonal de premier accueil de Perreux. Le Prix interculturel est décerné par un jury, présidé par Brigitte Lembwadio, vice-présidente de la Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle.