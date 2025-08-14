Probables crimes de guerre en mars dernier en Syrie (enquêteurs)

Keystone-SDA

Les violences dans l'ouest de la Syrie en mars dernier ont abouti à de probables crimes de guerre. Dans un rapport publié jeudi à Genève, la Commission d'enquête internationale cible à la fois les combattants alaouites et les forces de sécurité du nouveau régime.

(Keystone-ATS) Des individus privés, proches de celles-ci, sont aussi épinglés par les enquêteurs qui ne s’expriment pas au nom de l’ONU mais sont mandatés par le Conseil des droits de l’homme. « La dimension et la brutalité des violences » est « très perturbante », a affirmé le président de la commission, Paulo Sergio Pinheiro.

Les trois enquêteurs demandent aux autorités provisoires de continuer à établir les responsabilités des affrontements qui avaient fait près de 1500 victimes. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Des hommes alaouites ont été isolés et tués. Des fosses communes ont été identifiées.

La commission continue de recevoir des indications de violations dans les territoires affectés, dont des enlèvements de femmes, des arrestations arbitraires, des disparitions forcées ou des pillages.