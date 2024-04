Procès 1MDB: une partie demande la révocation du président

(Keystone-ATS) La défense de l’accusé principal dans le procès du volet suisse du scandale financier 1MDB a demandé la révocation du président du Tribunal pénal fédéral. Elle invoque plusieurs actions du magistrat qui indiquerait un parti pris du magistrat contre ce prévenu.

L’avocat a demandé la révocation du président de la Cour des affaires pénales, David Bouverat, et indiqué que la Cour européenne des droits de l’homme serait saisie de cette requête. Rappelant l’affaire Sperisen, où l’impartialité d’une juge genevoise a été mise en doute par cette instance, Me Nicolas a évoqué plusieurs déclarations du président.

Le défenseur, qui a pris le relai de Me Daniel Zappelli frappé par un drame personnel, a rappelé que le président avait demandé la mise en détention provisoire de son client, après que celui-ci eut quitté son domicile genevois. David Bouverat justifiait cette requête par la crainte d’une fuite du prévenu.

Impartialité mise en doute

Selon l’avocat, le magistat aurait aussi parlé d’une stratégie dilatoire de révocation de ses mandats de défense par ce justiciable afin d’échapper à sa condamnation. Cela démontrerait que le président aurait déjà épousé la thèse du Ministère public de la Confédération (MPC) et qu’il ne serait donc pas en mesure de conduire la procédure avec impartialité.

Accompagnés par leurs avocats, les prévenus comparaissent depuis mardi matin devant la Cour des affaires pénales. Tous deux sont des doubles nationaux, saoudien et suisse pour le premier, britannique et suisse pour le second.

L’accusé principal répond de gestion déloyale, escroquerie, corruption active d’agents publics étrangers, faux dans les titres, blanchiment d’argent aggravé et gestion déloyale des intérêts publics. Le second est accusé des mêmes griefs, à l’exception du faux dans les titres.

Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), les deux hommes ont orchestré le volet suisse de l’affaire qui a abouti au siphonnage de 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien 1Malaysia Developpment Berhad (1MDB).