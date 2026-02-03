La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Procès de Marine Le Pen: 5 ans d’inéligibilité requis en appel

Keystone-SDA

Une peine de cinq ans d'inéligibilité, quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et la possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet électronique, ainsi que 100'000 euros d'amende, a été réclamée mardi contre Marine Le Pen par le parquet général.

1 minute
1 minute

(Keystone-ATS) Si les réquisitions étaient suivies par la cour d’appel, dont la décision est attendue à l’été, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter à l’élection présidentielle de 2027.

Le parquet général a demandé à la cour d’appel «de ne pas assortir les peines complémentaires d’inéligibilité» de l'»exécution provisoire», c’est-à-dire immédiate. «L’objectif d’efficacité peut être atteint sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’exécution provisoire», ont estimé les deux représentants de l’accusation, dont les réquisitions ont commencé à 13h00.

