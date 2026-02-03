Procès de Marine Le Pen: 5 ans d’inéligibilité requis en appel
Une peine de cinq ans d'inéligibilité, quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et la possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet électronique, ainsi que 100'000 euros d'amende, a été réclamée mardi contre Marine Le Pen par le parquet général.
(Keystone-ATS) Si les réquisitions étaient suivies par la cour d’appel, dont la décision est attendue à l’été, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter à l’élection présidentielle de 2027.
Le parquet général a demandé à la cour d’appel «de ne pas assortir les peines complémentaires d’inéligibilité» de l'»exécution provisoire», c’est-à-dire immédiate. «L’objectif d’efficacité peut être atteint sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’exécution provisoire», ont estimé les deux représentants de l’accusation, dont les réquisitions ont commencé à 13h00.