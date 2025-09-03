La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Procès en appel de Breel Embolo à Bâle: pas de menaces, selon lui

Keystone-SDA

Accusé de menaces, le footballeur Breel Embolo a comparu mercredi matin devant la Cour d'appel de Bâle-Ville. Le joueur de l'équipe nationale suisse a contesté en avoir proféré lors d'une sortie nocturne en 2018. Il s'est excusé pour les insultes qu'il y avait lancées.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Breel Embolo a admis avoir insulté plusieurs hommes au moment des faits incriminés et s’en est excusé devant les juges. Il ne s’agissait pas de menaces, a-t-il souligné cependant.

L’altercation est survenue il y a sept ans à Bâle. L’attaquant qui joue désormais pour le Stade Rennais était de sortie avec des amis, lorsqu’ils ont été confrontés à un autre groupe. Breel Embolo dit avoir été provoqué et importuné par un membre de ce groupe, entraînant des insultes mutuelles.

En juin 2023, la Cour pénale de Bâle-Ville a condamné le footballeur à une peine pécuniaire avec sursis. Breel Embolo a fait appel de ce jugement. Mercredi matin, il a demandé à pouvoir quitter le tribunal après avoir été interrogé, afin de se rendre à l’entraînement de l’équipe de Suisse en vue de son match de vendredi.

