La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Procès Maradona: une infirmière pointe une logistique défaillante

Keystone-SDA

Une infirmière au chevet de Maradona avant sa mort en 2000, a déclaré jeudi au procès sur les responsabilités de l'équipe médicale, que "la logistique" autour de l'hospitalisation à domicile de l'ex-vedette du football argentin "n'était pas claire".

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Maradona est décédé le 25 novembre 2020, à 60 ans, d’une crise cardiorespiratoire couplée à un oedème pulmonaire, seul sur son lit d’une maison louée pour sa convalescence à Tigre, dans le nord de Buenos Aires.

Sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers) sont jugés à San Isidro, près de Buenos Aires, pour «homicide avec dol éventuel», soit des négligences commises sachant qu’elles peuvent entraîner la mort. Ils encourent jusqu’à 25 ans de prison.

«Pas de matériel d’urgence»

«Il manquait des choses pour pouvoir travailler face à une urgence, comme un numéro de téléphone pour savoir qui appeler. Evidemment, j’aurais appelé le 911, mais la logistique n’était pas claire», a déclaré Tamara Mansilla qui n’a travaillé qu’une seule journée lors des 14 jours d’hospitalisation à domicile de Maradona avant sa mort.

L’infirmière a également souligné qu'»il n’y avait même pas de matériel pour contrôler les signes vitaux. C’était une maison tout à fait ordinaire. Pas de DAE [défibrillateur, ndlr] ni de matériel d’urgence en cas d’arrêt cardiaque», a-t-elle égrené.

Ses remarques autour des défaillances sur l’équipement médical s’ajoutent à la dizaine de témoignages déjà entendus déplorant des manques.

«Il n’y avait pas d’ambulance et on ne m’a pas informé s’il y en avait dans les environs», ce qui, selon la famille de Maradona, avait été promis par l’équipe médicale, a-t-elle encore ajouté.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision