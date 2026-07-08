Procès ordonné contre Booba, accusé de cyberharcèlement

Keystone-SDA

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Des juges d'instruction ont ordonné mercredi que le rappeur Booba soit jugé pour cyberharcèlement, entre mai 2022 et juin 2025, à l'encontre de l'agente d'influenceurs Magali Berdah, a appris l'AFP de source judiciaire.

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(Keystone-ATS) Deux autres personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité: Grégory Zaoui, aussi connu comme l’un des principaux protagonistes de la fraude à la taxe carbone, et une ancienne employée de Mme Berdah.