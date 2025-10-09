Prochaine étape d’aménagement du rail et des routes revue

Le Conseil fédéral veut un aménagement du réseau ferroviaire et routier "ordonné, finançable et globalement coordonné" jusqu'en 2045. Il a pris connaissance mercredi du rapport du professeur de l'EPFZ Ulrich Weidmann.

(Keystone-ATS) La population et l’économie ont besoin d’une infrastructure fonctionnelle. Mais les projets d’aménagement se heurtent à plusieurs obstacles. Dans le secteur ferroviaire, les projets envisagés entraîneront des coûts supplémentaires qui s’élèvent à 14 milliards de francs, sans mesure. Les Suisses ont refusé la dernière étape d’aménagement des autoroutes.

Le Département fédéral des transports (DETEC) a donc mandaté l’EPFZ pour étudier l’ordre de priorité des projets. Sur cette base, le Conseil fédéral définira les priorités pour les 20 prochaines années.

Le DETEC devra proposer, d’ici fin janvier 2026, une sélection de projets, incluant une variante de financement renforcé pour le rail. Les budgets routiers et d’agglomération resteront dans les limites actuelles. L’ensemble sera soumis à consultation et pourra faire l’objet d’un référendum.

Une étape d’aménagement 2027 pour la route, le rail et le financement du programme en faveur du trafic d’agglomération sera présenté d’ici fin juin 2026. Parallèlement, le gouvernement donnera un aperçu des futures étapes d’aménagement 2031 et 2035.