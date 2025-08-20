Programme de législature 2025-2028 de la Ville de Bienne
Le Conseil municipal biennois a présenté mercredi son programme de législature 2025-2028 qui entend rendre la plus grande ville bilingue de Suisse encore plus attractive, durable et inclusive. Malgré un monde incertain, il est convaincu que Bienne a tout pour continuer à avancer.
(Keystone-ATS) La feuille de route élaborée par le Conseil municipal s’articule autour de six champs d’actions «prioritaires». Il s’agit d’offrir à la population un service public bilingue de qualité, avec une administration proche des gens et moins de bureaucratie. L’objectif est aussi d’être un employeur attractif.
Comme les autres collectivités publiques, la Ville de Bienne aspire à des finances stables et une économie dynamique. Durant cette législature, elle explique dans un communiqué vouloir examiner les tâches et ouvrir de nouvelles perspectives de revenus.
Le Conseil municipal à majorité de gauche s’engage aussi en faveur d’un développement urbain et d’une politique immobilière actifs. Il entend gérer les bâtiments municipaux de manière responsable sur les plans économique et écologique. Autre priorité, créer des espaces publics qui favorisent les rencontres.
La Ville s’engage aussi pour une mobilité plus verte, plus fluide et tournée vers l’avenir. Enfin, pour les autorités communales, Bienne doit se faire entendre et connaître sur la scène suisse. Elles sont convaincues que son bilinguisme, sa diversité et son dynamisme sont des atouts qu’il s’agit de mettre en avant.