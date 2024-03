Programme informatique Odyssée: accord à l’amiable trouvé

(Keystone-ATS) Le Canton de Vaud et le fournisseur informatique bernois Xplain ont trouvé un accord à l’amiable dans le cadre du nouveau système d’information central des polices vaudoises. Le contrat avait été rompu avec effet immédiat en février dernier par le Conseil d’Etat. Cet accord met un terme aux relations entre les deux parties, écartant tout litige, a indiqué jeudi le gouvernement.

“Dans le cadre des négociations menées après la résiliation des contrats, le Canton de Vaud et Xplain AG ont conclu un accord amiable pour régler les conséquences de cette résiliation”, écrit le gouvernement dans un communiqué. “Aux termes de cet accord, l’Etat de Vaud paie à Xplain AG le montant de 1,275 million de francs dû pour des prestations fournies en exécution des contrats avant leur résiliation”, précise-t-il.

“Ce montant concerne uniquement des prestations fournies contractuellement par le prestataire informatique et ne constitue pas une indemnité à quelque titre que ce soit”, tient à souligner le Canton. Depuis le début du programme Odyssée, l’Etat de Vaud a versé à Xplain, pour les prestations fournies, un montant total de 2’856’312 francs, y compris le dernier versement, ajoute-t-il.

Le montant total des contrats Xplain était de 6’348’422 francs compris dans l’investissement global de près de 22 millions de francs pour la réalisation de ce projet financé par le Canton de Vaud et les communes, rappelle le communiqué.

L’Odyssée se poursuit

“Tant le Canton de Vaud que Xplain saluent le fait d’avoir pu trouver un accord amiable, de sorte que chaque partie pourra envisager la poursuite de ses activités sans être entravée par un litige”, note encore le Conseil d’Etat.

Le programme Odyssée est l’un des projets informatiques les plus importants des polices cantonale et municipales. L’idée est de centraliser l’ensemble de leurs activités de bureau et de terrain sur un même système. La fin de la collaboration, démarrée en 2022, avec la société sise à Interlaken ne signifie en aucun cas la fin du programme, avait déjà annoncé le Canton le 8 février dernier.

Une étude sera désormais menée pour poursuivre la modernisation du système d’information central et trouver un nouveau fournisseur, tout en valorisant le travail effectué jusqu’à ce jour par les équipes de projet. Toutes les mesures sont prises pour assurer le bon fonctionnement du système informatique actuel dans l’intervalle, avait assuré le Canton.

Vaste cyberattaque

Pour rappel, la société Xplain a été touchée par une cyberattaque de grande ampleur en mai 2023, entraînant une fuite massive de données sensibles appartenant notamment à fedpol. Certaines ont été exposées sur le darknet.

Aucune donnée sensible ni opérationnelle concernant le Canton de Vaud n’a été diffusée, seuls quelques documents de travail du projet Odyssée. Cette situation a conduit à l’ouverture d’enquêtes administratives et pénales au niveau fédéral, dont les conclusions ne sont pas encore connues.

“Xplain n’a pas été en mesure de fournir les prestations attendues par le Canton de Vaud”, avait affirmé le Conseil d’Etat en février dernier. “La conduite du programme Odyssée en a été fortement perturbée, entraînant d’importants retards. Le fournisseur a en outre rencontré des problèmes de qualité du produit provoquant des doutes sérieux quant à sa capacité à fournir les prestations initialement contractées”, avait-il indiqué.