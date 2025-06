Projet d’agglomération à Neuchâtel: investissement de 136 millions

Keystone-SDA

La 5e génération du projet d’agglomération du Réseau urbain neuchâtelois (RUN), qui a été validé par le Conseil d'Etat, prévoit un investissement global de 136 millions de francs pour la période 2028-2031. Un cofinancement de la Confédération, dans le cadre de la politique fédérale des agglomérations, est sollicité.

(Keystone-ATS) « Ce 5e projet vise à connecter les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle avec leur couronne, ainsi que les régions qui composent le territoire neuchâtelois, grâce à une stratégie de mobilité multimodale cohérente à l’échelle cantonale », ont indiqué jeudi le Conseil d’Etat et objectif:ne. Cette association a piloté le projet en collaboration avec les communes concernées.

La planification « traduit la volonté politique de construire une agglomération multipolaire à l’horizon 2040, portée par des projets structurants tels que le RER neuchâtelois et sa ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds », peut-on lire dans le communiqué.

Le projet d’agglomération de 5e génération met l’accent sur la coordination entre urbanisation et mobilité. « Il promeut une densification maîtrisée à proximité des gares et des arrêts de bus, limitant ainsi l’étalement urbain et préservant les terres agricoles et les paysages », ont précisé le canton et objectif:ne.

Parmi les mesures phares de la planification, la rue des Envers au Locle et celle de l’Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds seront requalifiées en lien avec les projets de contournements autoroutiers. Une requalification urbanistique de la place Alexis-Marie-Piaget à Neuchâtel est notamment aussi prévue.