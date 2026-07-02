Projet de décharge à Chavornay: le Canton poursuit ses études

Keystone-SDA

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Le Conseil d'Etat vaudois poursuit son processus d'étude d'un projet de décharge à Chavornay sur le lieu-dit "La Verne". Il a décidé de lancer une procédure de plan d'affectation cantonal valant permis de construire. Cette nouvelle étape permet uniquement d'ouvrir une procédure de planification et ne vaut donc pas une autorisation du projet de décharge.

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(Keystone-ATS) «La procédure comporte différentes étapes dont une mise à l’enquête publique, incluant notamment une étude d’impact sur l’environnement et des démarches d’information auprès du public. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que le projet de décharge pourrait être approuvé», a indiqué jeudi le gouvernement dans ses décisions hebdomadaires.

Le site sur lequel est envisagé ce projet de décharge est inscrit au Plan sectoriel des décharges (PSD) et au Plan de gestion des déchets (PGD) en tant que site prioritaire. Il répond à la clause du besoin, rappelle le Canton.

Pétition citoyenne déposée

Prévue sur le lieu-dit de «La Verne», la décharge doit accueillir des matériaux de type A et B. Il s’agit respectivement de matériaux d’excavation non pollués (A) ainsi que de matériaux inertes, c’est-à-dire des matériaux d’excavation faiblement pollués et des déchets de chantier tels que béton, briques, tuiles ou verre (B). La durée de l’exploitation du site serait de dix ans environ.

Les habitants de Chavornay se sont mobilisés contre ce projet. Un groupe de citoyens, accompagnés d’une délégation municipale, a remis en janvier dernier une pétition en ce sens, munie de 1600 signatures, au Grand Conseil vaudois.

Les pétitionnaires craignent une atteinte à leur qualité de vie et à leur sécurité en raison des poussières et du trafic accru des camions que cette décharge générerait. Ils s’inquiètent également pour la biodiversité et la faune locale ainsi pour les surfaces agricoles menacées par le projet.