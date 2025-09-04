Projet de livre sur l’histoire économique et industrielle de Bienne

Keystone-SDA

Retracer les grandes évolutions industrielles et sociales de la Ville de Bienne et de sa région. C'est l'ambition de l'Association Histoire économique, industrielle et sociale de Biel/Bienne en présentant jeudi le projet d'édition d'un livre bilingue sur ce pan de l'histoire régionale devant un parterre de personnalités des milieux politiques, économiques et culturels.

(Keystone-ATS) «Biel/Bienne et région. Une Histoire économique et industrielle à nulle autre pareille» sera achevée fin 2027, a souligné le chef du projet, Gérard Duc. Deux livres seront publiés simultanément, l’un en allemand et l’autre en français. Chacun comptera plus de 560 pages.

«Le budget s’élève à quelque 720’000 francs», a précisé l’ancien maire de Bienne et président de l’Association Histoire économique, industrielle et sociale de Biel/Bienne Hans Stöckli. Un tiers de ce montant provient des collectivités publiques et un autre tiers de fondations. Un dernier tiers devrait provenir d’entreprises.

Table des matière thématique

Cet ouvrage se décline en trois parties thématiques pouvant se lire indépendamment les unes des autres: naissance d’une métropole industrielle régionale, évolution du tissu économique et enfin économie et politique. Les travaux ont été placés sous le conseil scientifique du professeur et historien Laurent Tissot.

Les évolutions économiques interagissent avec une multitude d’autres facteurs: courants sociaux, développements techniques, conditions sociales, tendances de la mode, découvertes scientifiques, rapports de force politiques et changements culturels, rappellent les auteurs de ce projet.

Soutien politique

«Ce livre témoigne de la capacité de notre région à relever les défis et à surmonter les crises», a souligné la maire de Bienne, Glenda Gonzalez Bassi, relevant sa capacité d’innovation. Pour la maire, l’histoire contribue à renforcer la confiance collective.

«Notre région est une région industrielle qui est très marquée par l’industrie et il est important d’en connaître les racines», a déclaré l’ancien maire de Bienne Erich Fehr. «L’identité francophone de la Ville de Bienne est liée à l’histoire industrielle et au développement de l’horlogerie», a souligné la présidente du Conseil des affaires francophones (CAF) Ariane Tonon.

«Ce livre comble une lacune et il nous aide à comprendre comment l’industrie a modelé la région», a relevé de son côté le directeur de la Chambre d’économie publique Grand Chasseral Patrick Linder. «On se rend compte comment l’histoire peut devenir une ressource active».