Projet pour permettre aux policiers de siéger au Parlement bernois

Keystone-SDA

A l'avenir, les policiers devraient pouvoir siéger au Grand Conseil bernois. La Commission des institutions politiques et des relations extérieures a mis en consultation un projet de modification des règles d'incompatibilité pour les membres du Parlement.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette révision vise à permettre aux policiers qui n’occupent pas une fonction de cadre d’accepter et d’exercer un mandat de député au Grand Conseil, a indiqué lundi le canton de Berne. La commission donne ainsi suite à un mandat du Parlement qui avait accepté en novembre 2024 une motion interpartis.

A l’heure actuelle, le personnel de l’administration cantonale est en principe exclu de l’accès au Grand Conseil. La Constitution cantonale autorise toutefois depuis 2023 des exceptions. La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 12 août.