La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Projet pour permettre aux policiers de siéger au Parlement bernois

Keystone-SDA

A l'avenir, les policiers devraient pouvoir siéger au Grand Conseil bernois. La Commission des institutions politiques et des relations extérieures a mis en consultation un projet de modification des règles d'incompatibilité pour les membres du Parlement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Cette révision vise à permettre aux policiers qui n’occupent pas une fonction de cadre d’accepter et d’exercer un mandat de député au Grand Conseil, a indiqué lundi le canton de Berne. La commission donne ainsi suite à un mandat du Parlement qui avait accepté en novembre 2024 une motion interpartis.

A l’heure actuelle, le personnel de l’administration cantonale est en principe exclu de l’accès au Grand Conseil. La Constitution cantonale autorise toutefois depuis 2023 des exceptions. La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 12 août.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision