La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Promotion économique valaisanne: loi pas encore entérinée

Keystone-SDA

Le Parlement valaisan a accepté jeudi, en première lecture, deux nouvelles lois cantonales, l'une sur la promotion économique (LPEC), l'autre pour Valais/Wallis Promotion (LVWP). Une seconde lecture sera toutefois nécessaire pour entériner le premier objet.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La LPEC a pour but de soutenir, favoriser et promouvoir l’activité économique. Elle vise à renforcer la compétitivité et l’attractivité de l’économie valaisanne; à encourager une croissance économique diversifiée; à stimuler l’innovation et l’entrepreneuriat et à favoriser la création et la préservation des emplois.

Jeudi, les députés ont accepté de limiter les procédures administratives imposées aux entreprises par la LPEC.

La Loi pour Valais/Wallis Promotion doit, elle, contribuer à donner une image positive du canton, de ses acteurs économiques, de leurs produits et de leurs prestations; à assurer une gestion de marque unifiée et tenir compte des spécificités des secteurs d’activité; à orienter son activité selon les besoins du marché et à veiller à la durabilité.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision