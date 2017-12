Ce contenu a été publié le 17 novembre 2017 13:56 17. novembre 2017 - 13:56

La plateforme d’images Instagram compte près de 800 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. Les amoureux des paysages y forment l’une des plus grandes communautés. Les Suisses sont très nombreux, stimulant ainsi le tourisme dans le petit pays alpin.

Les réseaux sociaux peuvent influencer non seulement les résultats des votations et des élections, mais ils peuvent aussi donner des envies de voyage. Et de plus en plus de destinations touristiques en profitent. Mais elles ne le font pas toujours volontairement, comme le montre l’exemple de cette piscine surplombant le Lac des Quatre Cantons, en Suisse centrale.

Avec les mutations dans le monde du voyage et du tourisme, quelques instagramers peuvent désormais gagner leur vie comme «influencers». Mais de nombreuses photos de paysages suisses continueront à être postées sur Instagram sans ristourne pécunière.

Pour le tourisme suisse, chaque photo de vacances partagée sur les réseaux sociaux est précieuse. Et les photos qui s’adressent au cercle restreint de la famille et des amis paraissent particulièrement authentiques et séduisantes.

Cela dit, un instagramer avec beaucoup de followers n’atteint pas forcément les masses. Ici comme ailleurs, les fake followersLien externe sont légion.

Pour déterminer les 20 instagramers les plus influents de Suisse, nous n’avons donc pas pris en compte le seul nombre de leurs followers, mais aussi l’activité et les interactions de chaque communauté. En effet, quand un utilisateur «en chair et en os» est touché par une image, il réagit avec un like, ou même avec un commentaire. Pour mesurer ces interactions, nous nous sommes servis de cet outilLien externe. Les chiffres indiqués représentent la situation au moment où nous avons effectué le contrôle.





Fabio Zingg Ses photos de montagne sont souvent en couleurs un peu froides, mais toujours à couper le souffle. Followers: 192’000 Interactions: 185’000 sur les 12 derniers posts Engagement: 8.11% de ses followers Fin de l'infobox

insta_swiss1 Bergsee in gezuckert weisser Herbstlandschaft Ein Beitrag geteilt von Fabio Zingg @thealpinists (@_fabiozingg) am 1. Nov 2017 um 11:46 Uhr instagram

Tobias Le «Scandinave» des instagramers suisses Followers: 113’000 Interactions: 137’00 Engagement: 10.13%

Fin de l'infobox

insta_swiss2 Ein hölzernes Berggasthaus, das oberhalb einer steilen Wiese an einem Felsen klebt Ein Beitrag geteilt von Tobias | @helvetic.collective (@cosmokoala) am 12. Okt 2016 um 11:04 Uhr instagram

Martina Bisaz Ici et là, une touche de vintage se glisse dans ses images souvent colorées et ludiques - interviewLien externe Followers: 233’000 Interactions: 133’000 Engagement: 4.76% Fin de l'infobox

insta_swiss3 Alter VW-Bus auf einer kurvenreichen Strasse vor einem kleinen Bündner Dorf Ein Beitrag geteilt von Martina Bisaz (@kitkat_ch) am 22. Mai 2017 um 23:09 Uhr instagram

Valentin & Roman Presque aucune image sans un plan d’eau. Followers: 136’000 Interactions: 120’000 Engagement: 7.38% Fin de l'infobox

insta_swiss4 Wilder, kleiner Fluss in einem bewaldeten und felsenreichen Bergtal Ein Beitrag geteilt von Valentin & Roman @thealpinists (@twintheworld) am 20. Sep 2017 um 22:29 Uhr instagram

Nicole Hunziker Le Cervin est pratiquement sa maison Followers: 142’000 Interactions: 99’000 Engagement: 5.84% Fin de l'infobox

insta_swiss5 Das Matterhorn (pyramidenähnlicher Berg in den Schweizer Alpen) hinter einem idyllischen Bergsee Ein Beitrag geteilt von Nicole Hunziker (@nicolehunziker) am 2. Jun 2017 um 11:25 Uhr instagram

Patrick Le plus actif des instagramers nocturnes suisses Followers: 93’000 Interactions: 79’000 Engagement: 7.08% Fin de l'infobox

insta_swiss6 Scherenschnittartige Hügellandschaft vor Sternenhimmel mit Milchstrasse Ein Beitrag geteilt von Patrick | @helvetic.collective (@gullerpat) am 13. Aug 2017 um 11:11 Uhr instagram

Jan Peter Utilise souvent la lumière pour mettre en évidence les taches de couleur Followers: 66’000 Interactions: 68’000 Engagement: 8.58% Fin de l'infobox

insta_swiss7 Sonnenaufgang in einer Bergigen Hügellandschaft mit hell beleuchteten Alpweiden Ein Beitrag geteilt von Jan Peter (@janppeter) am 26. Aug 2017 um 9:48 Uhr instagram

Dominik A la différence de celles de beaucoup de ses collègues, ses images rayonnent souvent de couleurs chaudes Followers: 33'000 Interactions: 66'000 Engagement: 16.55% Fin de l'infobox

insta_swiss8 Ein Reh hüpft vor einem kleinen Hügel mit einem Baum durch eine warme Sommerwiese Ein Beitrag geteilt von Dominik | @helvetic.collective (@doeeme) am 21. Jun 2017 um 10:11 Uhr instagram

Josh Ses images traduisent son goût de l’aventure Followers: 36’000 Interactions: 65’000 Engagement: 15.08% Fin de l'infobox

insta_swiss9 Schmale Hängebrücke vor bewaldetem Hügel Ein Beitrag geteilt von Josh ↟ @helvetic.collective (@supertrampeur) am 29. Aug 2017 um 9:50 Uhr instagram

Nicola Bonderer Tantôt majestueux, tantôt enjoué Followers: 24’000 Interactions: 60’000 Engagement: 20.47% Fin de l'infobox

insta_swiss10 Spiegelglatter Bergsee in der Abendsonne Ein Beitrag geteilt von Nicola Bonderer @thealpinists (@nxplore) am 23. Okt 2016 um 11:38 Uhr instagram

Jan Kaya Une belle touche romantique se dégage parfois de ses images – et parfois non Followers: 35’000 Interactions: 59’000 Engagement: 14.00% Fin de l'infobox

insta_swiss11 Die Aareschlucht im Berner Oberland mit einem Holzsteg entlang von Wald und Felsen Ein Beitrag geteilt von Jan Kaya (@lichterfang) am 20. Aug 2017 um 9:30 Uhr instagram

Ueli Une de ses dernières photos prises en Suisse. Il vit désormais en Thaïlande Followers: 99’000 Interactions: 56’000 Engagement: 4.72%

Fin de l'infobox

insta_swiss12 Bewaldeter Bergwald im Nebel Ein Beitrag geteilt von Ueli | Switzerland 🇨🇭 (@runawayueli) am 14. Aug 2017 um 10:39 Uhr instagram

Silvan Linus Il aime se tenir au bord du gouffre Followers: 41’000 Interactions: 56’000 Engagement: 11.41% Fin de l'infobox

insta_swiss13 Wanderer mit Taschenlampen vor Berg im Nachthimmel Ein Beitrag geteilt von Silvan Linus | @thealpinists (@silvan.schlegel) am 15. Apr 2017 um 11:50 Uhr instagram

Marco Il aime mettre les jours sombres en lumière Followers: 50'000 Interactions: 55'000 Engagement: 9.30% Fin de l'infobox

insta_swiss14 Alter, schmaler Holzsteg, der in einen Alpen-See führt, vor nebelverhangenem Berg Ein Beitrag geteilt von Marco | @helvetic.collective (@exploremarco) am 27. Aug 2017 um 11:04 Uhr instagram

Andri Laukas Une autre manière de mettre la nature en perspective Followers: 32'000 Interactions: 48'000 Engagement: 12.62% Fin de l'infobox

insta_swiss15 Scherenschnittartiges Bild: Mensch steht auf Felsnase vor übergrossem Vollmond Ein Beitrag geteilt von Andri Laukas (@cameraismyeye) am 27. Sep 2017 um 10:05 Uhr instagram

Silvan Le «peintre» des instagramers paysagers suisses Followers: 40'000 Interactions: 48'000 Engagement: 9.80% Fin de l'infobox

insta_swiss16 Eine imposante Bergwelt spiegelt sich in einen glasklaren Bergsee Ein Beitrag geteilt von Silvan ↟↟ @thewander.co (@silvan_widmer) am 4. Nov 2017 um 7:48 Uhr instagram

Fabio Antenore Un rêveur fortement porté sur le kitsch Followers: 36'000 Interactions: 48'000 Engagement: 11.16% Fin de l'infobox

insta_swiss20 Hohes, beleuchteten Eisenbah-Viadukt über einen Bergfluss und vor einen Sternenhimmel Ein Beitrag geteilt von Fabio Antenore (@antenorefabio) am 18. Okt 2017 um 1:40 Uhr instagram

Dominique Lags Le jaune et le rose reviennent souvent dans ses photos Followers: 70'000 Interactions: 45'000 Engagement: 5.39% Fin de l'infobox

insta_swiss17 Sonnenuntergang am Walensee Ein Beitrag geteilt von Dominique Lags (@freeland_) am 2. Sep 2017 um 11:30 Uhr instagram

The Helvetic Collective Compte exploité par un collectif, qui présente des images de tous les styles Followers: 63'000 Interactions: 44'000 Engagement: 5.79% Fin de l'infobox

insta_swiss18 Village de montagne Ein Beitrag geteilt von The Helvetic Collective (@helvetic.collective) am 9. Nov 2017 um 10:13 Uhr

Sylvia Michel Ludique et coloré, et parfois très dramatique Followers: 29'000 Interactions: 43'000 Engagement: 12.56% Fin de l'infobox

insta_swiss19 Schwarz-weisse Bergziegen vor dem Matterhorn Ein Beitrag geteilt von Sylvia Michel 🇨🇭 (@michelphotography_ch) am 26. Okt 2017 um 11:18 Uhr instagram

Vous êtes Suisse et vivez à l'étranger? swissinfo.ch a lancé pour vous un compte Instagram. Partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WeAreSwissAbroad! L’objectif est de créer ensemble une petite communauté virtuelle de Suisses de l'étranger. (swissinfo.ch)







(Adaptation de l’allemand: Marc-André Miserez)

