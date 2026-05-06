Propreté urbaine: Genève appelle au civisme

Keystone-SDA

A l’approche des beaux jours, la Ville de Genève relance sa campagne de sensibilisation à la propreté urbaine. Intitulée dans la continuité de celle de 2023 "Ils font le maximum, faites le minimum", cette initiative met en lumière le travail des employés de la voirie à travers une série de portraits exposés en ville jusqu’à fin mai.

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(Keystone-ATS) L’objectif de la Ville est clair: rappeler que la propreté des espaces publics repose aussi sur le civisme de la population, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

Onze collaborateurs participent à cette campagne. Ils incarnant ceux qui œuvrent quotidiennement, souvent dès l’aube et même le week-end, pour maintenir la ville propre. Leurs portraits sont visibles au Parc des Bastions et au passage de la Monnaie, accompagnés d’affiches diffusées dans toute la ville, ainsi que dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Les autorités rappellent que chaque jour, la voirie entretient plus de 4,1 millions de m2 d’espaces publics. Ce service municipal collecte près de 64’600 tonnes de déchets par an.

Face à l’augmentation de la fréquentation en été, la Ville adapte également son dispositif. En plus des 152 écopoints et des 2791 poubelles existantes, 45 écopoints supplémentaires sont installés dans les lieux les plus fréquentés jusqu’à cet automne.