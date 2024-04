PS et UDC conservent leurs sièges au gouvernement saint-gallois

(Keystone-ATS) Lors du deuxième tour de l’élection au gouvernement saint-gallois, le PS a repoussé l’attaque de l’UDC et a défendu son deuxième siège. La composition actuelle reste donc inchangée. Les nouveaux élus sont Christof Hartmann (UDC) et Bettina Surber (PS).

Bettina Surber a obtenu 47’674 voix et Christof Hartmann 45’117 voix, suivi d’environ 4000 voix par Dana Zemp, la deuxième candidate de l’UDC, qui repart donc bredouille.

Sarah Bösch, sans parti, a obtenu 24’009 voix et Alfred Tobler, également sans parti, 9136 voix. Le taux de participation a été de 30,5%.

La composition actuelle du gouvernement saint-gallois reste donc inchangée, avec deux membres du PLR, du Centre et du PS, ainsi qu’un représentant de l’UDC.

Le 3 mars dernier, les cinq membres actuels du gouvernement, à savoir Marc Mächler et Beat Tinner (PLR), Bruno Damann et Susanne Hartmann (Centre) et Laura Bucher (PS), avaient été réélus sans problème. Les élections de ce dimanche devaient décider des deux sièges restant lors du deuxième tour du scrutin.