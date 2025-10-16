Psychiatrie: Berne approuve la fusion des SPU et du CPM

Keystone-SDA

Le Conseil-exécutif bernois a approuvé la fusion entre les Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) et le Centre psychiatrique Münsingen (CPM) au 1er janvier 2026 ou au plus tard au 1er janvier 2027. Des financements, qui seront soumis au Grand Conseil, seront nécessaires pour assurer la restructuration, des prêts, des cautionnements et une augmentation de capital.

(Keystone-ATS) «Cette fusion vise à assurer une prise en charge intégrée de haute qualité dans le domaine de la psychiatrie», a indiqué jeudi le Conseil-exécutif bernois. La société issue de la fusion proposera une offre complète en psychiatrie et psychothérapie pour tous les groupes d’âge dans le canton de Berne. Elle couvrira la totalité de la chaîne de traitement et des prestations de réadaptation et de réinsertion professionnelle et sociale.

Depuis 2024, les deux institutions sont étroitement coordonnées et les positions clés au sein de leurs conseils d’administration respectifs sont occupées par les mêmes personnes. Elles ont également intensifié leur coopération opérationnelle, par exemple en nommant un directeur financier et une directrice des ressources humaines en commun.

«D’autres synergies et potentiels d’amélioration, en revanche, ne pourront être exploités qu’après la fusion juridique entre les deux entreprises (regroupement informatique, gestion de la qualité, vivier de personnel)», peut-on lire dans le communiqué. L’entreprise, issue de la fusion, devrait prendre aussi une nouvelle raison sociale.

Depuis la recomposition de leur conseil d’administration et de leur direction durant l’été 2024, les SPU se sont stabilisés, avec une marche des affaires qui affiche une évolution positive, a précisé le canton. Pour le premier semestre 2025, l’entreprise affiche un bénéfice de 3,1 millions de francs alors qu’elle avait budgété une perte de 2,9 millions.