Psychologue et ex-voisins assassinés: prison à perpétuité à Zurich

Un homme accusé des assassinats de son ancienne psychanalyste à Zurich et d'un couple d'anciens voisins à Laupen (BE) écope de la peine de prison à perpétuité. La justice zurichoise n'a pas assorti cette peine d'un internement, comme le demandait l'accusation.

(Keystone-ATS) Dans son jugement rendu mardi, le Tribunal de district de Zurich a reconnu le prévenu, un Espagnol de 47 ans, coupable d’assassinats et de brigandages. Il a suivi le réquisitoire du procureur concernant la lourdeur de la peine. La défense avait, elle, exigé l’acquittement du prévenu qui nie avoir commis les crimes reprochés.

Crimes «répugnants»

«Les explications de l’accusé ne convainquent d’aucune manière», a commenté le président du tribunal lors de l’énoncé du jugement. Il avait notamment déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’homicide commis à Laupen, alors que les victimes étaient ses anciens voisins. De plus, il n’a présenté ses alibis que durant son procès, la semaine dernière.

Pour le juge, il ne fait aucun doute que les deux crimes «répugnants» sont des assassinats liés à des actes de brigandage. L’accusé les a commis avec une violence extrême, alors qu’il avait des problèmes financiers. Il a assassiné ses victimes, car celles-ci le connaissaient. Ces véritables bains de sang témoignent de son absence de scrupules.

Pas de libération automatique

En l’absence de maladie psychique constatée par les experts, l’assassin ne peut pas être interné, estime la Cour. En revanche, il ne sera pas libéré à l’issue de sa peine, sans que son cas ne soit évalué par une commission d’experts, comme c’est le cas pour chaque peine de prison à perpétuité. Une telle évaluation ne sera possible qu’au bout de 15 ans de réclusion.

Les faits incriminés remontent au 15 décembre 2010 et à la même date cinq ans plus tard. Selon l’acte d’accusation, le prévenu – un monteur d’échafaudages souffrant de dépressions – a dévalisé et assassiné son ancienne psychothérapeute à son cabinet. Il a infligé 14 coups de couteau à sa victime âgée de 56 ans.

Lors du deuxième crime, il a cambriolé et assassiné ses anciens voisins, un couple âgé, en leur assénant une trentaine de coups de manche de hache ou de marteau. Il venait alors de s’échapper d’une clinique psychiatrique.

Arrestation 10 ans après le second crime

L’accusé n’a été arrêté qu’en janvier 2024 à Genève, à son retour en Suisse, à l’issue d’une longue enquête. Son ADN a été trouvé sur les deux lieux de crimes ainsi que sous les ongles et sur les vêtements des victimes.

L’accusé et son avocat ont fait valoir que cet ADN a pu être déposé bien avant les crimes, le principal intéressé souffrant d’une maladie cutanée qui lui fait semer beaucoup de pellicules. Dans le même temps, le prévenu disait ne pas se souvenir de s’être rendu au nouveau cabinet de la psychologue, où cette dernière a été trouvée morte, mais seulement à l’ancien cabinet.

Soutenu par son défenseur, il a aussi déclaré qu’une autre personne a pu disperser volontairement l’ADN de ce dernier pour lui faire porter le chapeau. Une théorie «irréaliste» selon le procureur, «absurde» selon la Cour. «Il n’y a pas d’autre explication: le tableau d’ensemble montre que seul lui peut être l’auteur (du double crime)», a souligné le président du tribunal.