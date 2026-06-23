Pureté inédite de la cocaïne consommée dans le canton de Berne

Keystone-SDA

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Le degré de pureté de la cocaïne a atteint un niveau record dans le canton de Berne, avec une moyenne de 85%. Ce degré élevé de pureté comporte un risque de surdose accidentelle, relève mardi la fondation Contact dans son rapport d'analyse 2025.

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(Keystone-ATS) Pour arriver à ce résultat, Contact Nightlife a analysé à Berne et à Bienne 1688 échantillons de différentes substances. Avec une part de 26,6%, la cocaïne était la drogue la plus fréquemment soumise à analyse suivie de la MDMA et du cannabis.

Au total 14% de l’ensemble des échantillons ont été achetés via des canaux en ligne comme le Darknet ou l’application de messagerie Telegram. Les autres substances illégales ont été achetées dans un cadre privé ou dans la rue. La proportion d’hommes parmi les consommateurs s’élevait à 82%.

Les consommateurs de drogues peuvent faire analyser gratuitement et anonymement leurs échantillons chez Contact. Ce centre de compétence pour la réduction des risques obtient ainsi une vue d’ensemble du marché actuel des drogues et peut, si nécessaire, publier des avertissements.