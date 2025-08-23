Pyongyang teste deux «nouveaux» missiles de défense aérienne

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé samedi les tirs d'essai de deux "nouveaux" missiles de défense aérienne, a annoncé dimanche l'agence KCNA. Pyongyang avait accusé un peu plus tôt Séoul d'attiser les tensions à la frontière.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces tirs ont démontré que ces nouveaux systèmes antimissiles nord-coréens ont une «capacité de combat supérieure», a rapporté KCNA. Aucun détail n’a été donné sur ces nouveaux missiles, à part le fait que leur «mode de fonctionnement et de réaction repose sur une technologie unique et spéciale».

L’annonce de ces tirs intervient après que l’armée sud-coréenne a indiqué samedi avoir tiré des coups de semonce en direction de soldats nord-coréens qui avaient brièvement franchi mardi la frontière.

