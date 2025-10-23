Qualité de vie: trois nouveaux quartiers sous la loupe à Genève

Keystone-SDA

Le Département du territoire (DT) et le Département de la cohésion sociale (DCS) de Genève ont mené début 2025 une étude approfondie pour évaluer la qualité de vie dans les nouveaux quartiers de La Chapelle (Lancy), La Jonction (Ville de Genève) et Les Vergers (Meyrin). Les résultats, désormais publics, indiquent une qualité de vie globalement appréciée mais nuancée par des spécificités locales et des défis récurrents.

(Keystone-ATS) L’étude a reposé sur une double approche quantitative (questionnaires de satisfaction) et qualitative (observations, entretiens). L’enquête a mobilisé près de 20% des habitants de plus de 15 ans des trois quartiers, soit 1020 personnes, ainsi qu’une centaine de visiteurs, ont communiqué les deux Départements jeudi dans un communiqué.

Le volet quantitatif a mesuré la perception des résidents concernant leur logement et leur environnement (mobilité, commerces, vie de quartier, etc.). Le qualitatif a permis d’approfondir les expériences vécues et de donner la parole à des groupes moins représentés.

Outre les habitants des quartiers concernés, un peu plus de cent visiteurs ont également participé à l’enquête. Ils ont représenté environ 11% de l’échantillon total, est-il précisé.

Pas toujours le choix

Dans les résultats, la perception de la qualité de vie apparaît comme multiple, influencée par les modes de vie, les aspirations résidentielles et les contextes urbains propres à chaque quartier. Pour les personnes ayant répondu à l’enquête, les trois principaux facteurs ayant motivé leur choix de quartier sont le cadre de vie, le rapport qualité-prix et la facilité d’accès en transports publics.

Cependant, l’étude révèle qu’une part significative (31%) des répondants n’a pas réellement choisi de s’y installer. Un fait qui peut s’expliquer par la tension du marché immobilier et la présence de logements sociaux dans ces quartiers.

Dans l’ensemble, le contentement est toutefois de mise: plus de 40 % des répondants se disent «très satisfaits» de leur logement. Une tendance plus marquée chez les propriétaires et les habitants de coopératives.

Au niveau du quartier en lui-même, la satisfaction est aussi au rendez-vous, avec la moitié des personnes qui s’estiment «plutôt satisfaites» et près de 40% «très satisfaites». Les habitants valorisent la facilité et la sécurité des déplacements à pied, l’accessibilité en transports publics, les espaces verts en suffisance et le sentiment de sécurité dans les espaces extérieurs, ainsi que l’offre commerciale de proximité.

Les nuisances sonores préoccupent

Parmi les points à améliorer, le déficit d’offre commerciale est relevé à la Chapelle, celui d’espaces de verdure à la Jonction. Aux Vergers, les sondés pointent l’accessibilité au quartier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Les nuisances sonores diurnes et nocturnes apparaissent, quant à elles, comme une préoccupation récurrente dans les trois quartiers étudiés

Les résultats mettent également en évidence une très bonne satisfaction par rapport aux relations de voisinage. A noter toutefois que plusieurs personnes ont dit avoir subi une forme de discrimination dans leur quartier durant l’année écoulée, ce qui influe fortement leur niveau de satisfaction.

Un guide méthodologique sera élaboré sur la base de cette expérience pour évaluer les futurs nouveaux quartiers. Les habitants pourront par ailleurs découvrir les résultats de l’étude lors de trois soirées qui auront lieu le 27 octobre aux Vergers, le 6 novembre à l’écoquartier de la Jonction et enfin le 12 novembre à la Chapelle.