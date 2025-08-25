Quartier de Prélaz: les émeutes ont repris lundi soir à Lausanne

Keystone-SDA

Des émeutes ont à nouveau éclaté lundi soir dans le quartier de Prélaz à Lausanne, où est décédé dimanche matin un adolescent fuyant la police en scooter. Des poubelles et containers ont été incendiés. Des jeunes encagoulés ont affronté les forces de l'ordre.

(Keystone-ATS) Après une première nuit d’émeutes dimanche soir, la situation s’est à nouveau dégradée lundi soir peu après 22h00. De nouveaux feux d’artifice ont été tirés contre les forces de l’ordre. Les manifestants ont chargé la police qui a répondu par des gaz lacrymogènes et au moyen d’un camion lance-eau, a constaté sur place un photographe de Keystone-ATS.

Les interventions sont en cours pour sécuriser les biens et les personnes, a déclaré pour sa part à l’agence de presse Patrick Pollen, porte-parole de la police de Lausanne.

Dimanche soir déjà, un rassemblement d’une centaine de jeunes avait dégénéré, près des lieux où le jeune de 17 ans avait trouvé la mort. Le calme était finalement revenu dans le secteur à partir de 01h00 du matin.

A ce stade, la police n’a pas eu connaissance de blessés du côté des manifestants et aucun policier n’a été blessé. Suite à ces événements, la Municipalité de Lausanne avait lancé un appel au calme.