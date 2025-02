Quatre corps d’otages rendus à Israël jeudi en échange de détenus

Le Hamas va restituer jeudi à Israël les corps de quatre otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023, en échange de plus de 600 prisonniers palestiniens, ont annoncé mercredi deux responsables du mouvement islamiste. Israël a également fait état d'un accord.

(Keystone-ATS) Les pays médiateurs entre Israël et le Hamas ont « informé le Hamas que le processus d’échange (d’otages et) de prisonniers devait commencer jeudi. Selon l’accord, le Hamas et d’autres factions de la résistance remettront quatre corps (d’otages) israéliens, et en retour, Israël libérera plus de 600 » Palestiniens détenus par Israël, dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier, ont précisé les deux responsables du Hamas.

Le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également fait état d’un accord sur la restitution de quatre corps d’otages de Gaza.