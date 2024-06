Quatre Palestiniens tués en Cisjordanie occupée

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Quatre Palestiniens, dont l’un était soupçonné par Israël d’une attaque, ont été tués par l’armée israélienne près de Ramallah, a annoncé l’autorité palestinienne. Ces morts sont un nouvel épisode des tensions en Cisjordanie occupée en marge de la guerre à Gaza.

Dans un bref communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi, le ministère de la santé de l’autorité palestinienne, qui siège en Cisjordanie occupée, a annoncé la mort de quatre Palestiniens par des “tirs de l’occupation” à Kfar Niama, village situé au nord-ouest de Ramallah.

Dans la foulée, le parti Fatah de Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne, a annoncé une “grève générale” mardi dans le secteur de Ramallah afin de dénoncer ces “assassinats”, tout en “maintenant” toutefois une manifestation prévue en soutien aux prisonniers palestiniens.

L’une des quatre personnes tuées avait attaqué quelques heures plus tôt la colonie sauvage de Sdé Ephraïm, en Cisjordanie occupée, a indiqué la police israélienne dans un communiqué.

Mobile home “incendié”

Des forces de la police et de l’armée se sont rendues à Kfar Niama pour “arrêter l’un des terroristes venus commettre une attaque contre des juifs et qui avaient incendié un mobile home à la ferme de Sdé Ephraïm”, a indiqué la police.

“Dès l’arrivée des forces de l’ordre au lieu où se cachaient des suspects, le terroriste [de Sdé Ephraïm] et trois autres ont tenté de s’enfuir à bord d’un véhicule et ont même renversé des agents infiltrés qui opéraient dans la zone. Les forces de l’ordre ont ouvert le feu sur le véhicule et neutralisé les terroristes”, a ajouté la police disant avoir trouvé des “explosifs” et une mitraillette sur place.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie, territoire occupé par l’armée israélienne depuis 1967. Au moins 524 Palestiniens y ont été tués par des soldats ou colons israéliens, selon les autorités palestiniennes.

Au moins 14 Israéliens ont été tués dans des attaques dans ce territoire au cours de la même période, selon un décompte de l’AFP à partir des chiffres officiels israéliens.