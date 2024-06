Quatre personnes disparues après les intempéries dans le Misox (GR)

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Quatre personnes ont été portées disparues samedi matin dans le Misox, une vallée du sud des Grisons, après des orages et des précipitations massives. Des personnes ont dû être évacuées de leur maison. Pendant ce temps, la situation ne s’est pas détériorée en Valais.

Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées de leurs maisons dans la région du Misox et de la Calanca, a annoncé la police cantonale des Grisons samedi après 05h00. Aucune autre information n’était disponible au moment de la publication du communiqué. La police cantonale a convoqué une conférence de presse samedi matin.

Les orages et les précipitations massives ont provoqué des crues vendredi soir après un éboulement, poursuit le communiqué. Des rivières sont sorties de leur lit et des routes ont été inondées.

Dans le Misox, un glissement de terrain s’est produit vendredi, interrompant l’autoroute A13 dans les deux sens entre Roveredo (GR) et Lumino (TI). L’A13 et la route italienne H13 ont dû être fermées entre San Vittore et le portail nord du tunnel du San Bernardino. L’accès par le nord en direction de Roveredo n’était pas possible en raison de la fermeture, a indiqué la police cantonale des Grisons.

Zermatt toujours isolée

La situation dans le canton du Valais ne s’est pas aggravée dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué un porte-parole de la police cantonale valaisanne interrogé par l’agence de presse Keystone-ATS. La situation sera réévaluée après une réunion de la cellule de crise en début de matinée.

La ligne entre Viège et Zermatt est restée fermée en raison du risque d’inondation. Il n’y a pas eu de transport alternatif proposé, a indiqué la compagnie Matterhorn-Gotthard-Bahn tôt samedi matin sur X.

La présidente de la commune de Zermatt, Romy Biner-Hauser, a déclaré vendredi à la télévision alémanique SRF que les vacanciers étaient en sécurité. Ceux qui ne pouvaient pas arriver ou partir se verraient proposer un hébergement.

La ligne ferroviaire entre Riddes et Ardon dans le Bas-Valais reste interrompue samedi matin. Des bus de remplacement ont assuré le trajet des voyageurs entre Sion et Martigny ainsi qu’entre Ardon et Riddes, ont indiqué les CFF sur leur site internet.