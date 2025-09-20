Quatre véhicules non conformes saisis par la police dans le Seeland

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La police cantonale bernoise a saisi quatre véhicules avec des modifications techniques non conformes et des défauts techniques dans la nuit de vendredi à samedi. Cinq conducteurs ont été dénoncés.

(Keystone-ATS) Ces contrôles routiers ciblés ont eu lieu dans le Seeland, indique samedi la police bernoise dans un communiqué. Lors de ces contrôles, elle a porté une attention particulière aux véhicules causant du bruit inutile ou présentant un soupçon de modifications techniques non conformes.

Au total, dix véhicules ont été interceptés pour un contrôle. Ils ont été vérifiés dans un centre d’expertise, écrit la police. Les cinq conducteurs ont été dénoncés pour infractions la loi sur la circulation routière, en particulier pour des modifications techniques non conformes apportées à leurs véhicules ainsi que pour d’autres infractions.

