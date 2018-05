Ce contenu a été publié le 31 mai 2018 13:44 31. mai 2018 - 13:44

La grand’messe du football démarre bientôt en Russie. Les scandales de la Fifa et la politique controversée de Vladimir Poutine vont-ils gâcher la joie des fans?

En Suisse, des représentants des Verts et du Parti socialiste appellent à un boycott de cette Coupe du Monde en Russie. Selon eux, la politique du président Poutine menace les droits de l’homme, des minorités et de l’opposition. «On ne doit pas légitimer ça. Il faut s’en distancer clairement, et aussi symboliquement» a dit la députée Regula Rytz, présidente des Verts, à la TV alémaniqueLien externe.

Pourtant, deux membres du gouvernement fédéral se rendront en Russie: le président Alain Berset et le ministre de la Défense et des Sports Guy Parmelin. Ils y suivront les matches de l’équipe nationale le 17, respectivement le 22 juin.

Et les gens dans la rue? Vont-ils suivre le spectacle avec bonne conscience, même si la Fifa, et la Russie, ne correspondent pas exactement à l’idée que l’on se fait en Suisse de la parfaite correction? swissinfo.ch a posé la question aux passants à Zoug.

