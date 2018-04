Ce contenu a été publié le 30 avril 2018 10:24 30. avril 2018 - 10:24

Dans le monde entier, on célèbre la Fête du Travail le 1er mai. Mais ce n’est pas un jour férié pour tous. A Lausanne, les écoliers et les étudiants ont congé, mais pas les travailleurs.

En 1886, le mouvement ouvrier nord-américain appelle à la grève générale le 1er mai pour obtenir la journée de huit heures. Le mot d’ordre est massivement suivi et des manifestations géantes sont organisées. C’est l’origine du 1er mai comme Fête du Travail. Mais le sait-on encore en Suisse aujourd’hui? Et que pensent les Suisses du 1er mai? swissinfo.ch a posé la question dans les rues de Lausanne.

Tout le monde n’a pas congé

En Suisse, seule le Fête nationale du 1er août est un jour férié au niveau fédéral. Les autres, comme le 1er mai, sont du ressort des cantons. Dans les deux Bâle, le Jura, à Neuchâtel et à Zurich la Fête du Travail est un jour férié officiel, qui vaut un dimanche. Les travailleurs se reposent également à Schaffhouse, en Thurgovie et au Tessin. Soleure, Fribourg et St-Gall accordent aux employés du service public une demi-journée de congé, alors que dans les autres cantons, c’est un jour ordinaire.



