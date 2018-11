Ce contenu a été publié le 9 novembre 2018 11:34 09. novembre 2018 - 11:34

VTT jusqu'en janvier et kitesurf par des températures méditerranéennes? Comment la Suisse accueillera-t-elle ses touristes dans 50 ans? Et comment les Suisses passeront-ils leurs vacances?

Il y a 50 ans, il n'était pas évident de se rendre rapidement à New York en avion pour profiter d'un week-end shopping. Aujourd'hui, cela est devenu monnaie courante.

Et demain, alors? Est-il possible que dans 50 ans, nous n'ayons plus le droit de prendre l'avion du tout? Que font les Chinois sur le Jungfraujoch s’il n’y a plus de neige et de glaciers à admirer? swissinfo.ch a sondé les passants dans les rues de Lausanne.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondage Suisses de l'étranger Sondage: clavier et main close up Suisses de l’étranger, donnez-nous votre avis