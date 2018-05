Ce contenu a été publié le 26 avril 2018 13:57 26. avril 2018 - 13:57

La vie est chère en Suisse. Le simple payement des primes mensuelles de l’assurance maladie pèse lourd dans de nombreux budgets familiaux. A Altdorf, dans le canton d’Uri, des passants évoquent leurs dépenses.

Pour les étrangers, l’évocation des salaires en Suisse suffit à faire passer le pays pour une sorte de paradis. Du moins jusqu’à ce qu’ils découvrent avec surprise quel est le coût de la vie ici. Manger, chez soi comme à l’extérieur, est cher. Et les vacances comme les loisirs ne sont pas en reste.

Mais ce qui ressort le plus de cette question de la semaine, ce sont les primes de l’assurance maladie obligatoire. Chacune et chacun y consacre plusieurs centaines de francs par mois. La plupart comprennent que les coûts de la santé soient aussi élevés en Suisse. Car la qualité de la prise en charge et des soins est élevée.

Le système de santé n’en est pas moins sous pression. Les primes augmentent année après année. Elles ont presque triplé dans les deux dernières décennies. Le monde politique se déchire. A droite, on veut contenir la hausse. A gauche, on demande davantage de solidarité, soit davantage d’aide au paiement des primes pour les moins nantis. Il n’y a pas de solution simple, et surtout, pas de solution indolore.



