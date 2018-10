Ce contenu a été publié le 31 octobre 2018 13:30 31. octobre 2018 - 13:30

En décembre, la Suisse va repourvoir deux sièges au Conseil fédéral. Mais quelles qualités doit avoir un membre du gouvernement? swissinfo.ch a posé la question à la population.

Depuis quelques jours, les candidats à la succession de la ministre du Parti démocrate-chrétien (PDC /centre droit) Doris Leuthard et du libéral-radical (PLR / droite) Johann Schneider-Ammann sont connus. Mais répondent-ils aux attentes de la population ? swissinfo.ch est descendu dans la rue à Lugano, au Tessin, pour obtenir des réponses.

Quatre candidats se sont lancés dans la course au remplacement de la ministre de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication Doris Leuthard: les deux députées Viola Amherd et Elisabeth Schneider-Schneiter, la conseillère d’Etat du canton d’Uri Heidi Z'Graggen et le sénateur Peter Hegglin.

Pour remplacer le ministre de l’Economie Johann Schneider-Ammann, Karin Keller-Sutter, présidente du Conseil des Etats, le président du gouvernement schaffhousois Christian Amsler et le conseiller d'Etat nidwaldien Hans Wicki, membres du gouvernement, sont en compétition pour le poste de conseiller fédéral.

